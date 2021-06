Coppa America, il Brasile non vuole giocare: competizione boicottata?

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, i calciatori del Brasile non vogliono giocare la Coppa America, e sarebbero in contatto con le altre squadre per boicottare la competizione

SHOCK – I calciatori del Brasile non vogliono giocare la Coppa America. I nazionali verdeoro, negli ultimi due giorni, hanno preso contatto con i calciatori di altre squadre sudamericane nel tentativo di creare un movimento organizzato contro lo svolgimento della competizione CONMEBOL.

SITUAZIONE CRITICA – La Federazione ha da poco ufficializzato lo spostamento della sede della competizione proprio in Brasile, paese con quasi 500.000 morti causati dalla pandemia. Inoltre, a molti addetti ai lavori la quarta Coppa America, disputata negli ultimi sei anni, pare clamorosamente inutile in questa situazione.

BOICOTTAGGIO – Secondo AS, i calciatori del Brasile sarebbero appoggiati dal CT Tite e dal coordinatore della nazionale verdeoro Juninho Paulista, ma avrebbero avuto un incontro piuttosto teso con il presidente della Federazione brasiliana Rogerio Caboclo. Non è ancora noto se il contatto con gli altri giocatori, impegnati nella Coppa America, produrrà un effettivo movimento di protesta. Ma alcuni big, come Luis Suárez, Muslera e Sergio Aguero, hanno già criticato pubblicamente la competizione.

Fonte: As.com – Fernando Kallás