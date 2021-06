Giroud, tramontano le idee Inter e Milan: opzione esercitata

Olivier Giroud – attaccante francese in forza al Chelsea – era un obiettivo a parametro zero di Inter e Milan. Un’idea però tramontata, dal momento che la società londinese ha confermato di aver esteso il suo contratto per un’altra stagione.

NIENTE ITALIA – Nonostante si parli di Olivier Giroud come un obiettivo da tempo dell’Inter e – ultimamente – del Milan, non sarà l’Italia la sua prossima destinazione. Il Chelsea, infatti, ha comunicato ufficialmente di aver esercitato l’opzione per il rinnovo di un altro anno del contratto dell’attaccante francese. Una decisione presa già ad aprile, come rivelato dal club londinese, ma annunciata solo pochi minuti fa.