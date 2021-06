Inter pronta a rivoluzionare le fasce? Ecco i piani di Inzaghi sulle corsie

Simone Inzaghi cerca profili con caratteristiche precise per la sua nuova#Inter. Il mercato, in entrata e in uscita, potrebbe spingere ad una rivoluzione sulle corsie esterne

WELCOME – Simone Inzaghi ha cominciato a prendere confidenza con tutto l’ambiente Inter. Ieri, l’ex allenatore della Lazio ha trascorso una lunga giornata milanese, incontrando il presidente Steven Zhang e gran parte della dirigenza nerazzurra (vedi articolo). Il tecnico di Piacenza comincerà ufficialmente la stagione a inizio luglio, ma in questi giorni di vacanza comincerà a ragionare sulla sua nuova Inter.

PARTENZE – Una delle novità, rispetto alla rosa dello scorso anno, riguarderà le corsie laterali. Non la loro organizzazione tattica: si ripartirà ovviamente dal 3-5-2, ma date le probabili partenze di Achraf Hakimi (QUI le ultime sul suo futuro) e Ashley Young, qualcosa andrà rivisto in termini di uomini.

PROFILI – Secondo “Sky Sport”, Inzaghi vuole quattro giocatori di fascia intercambiabili. Cioè, in grado di disimpegnarsi egregiamente su entrambe le corsie. In biancoceleste ha lavorato e sfruttato molto la duttilità dei vari Adam Marusic e Senad Lulic. All’Inter, è un discorso applicabile per Ivan Perisic e Matteo Darmian, quasi certi di restare nerazzurri anche l’anno prossimo. Ma ovviamente nuove risorse per le fasce andranno ricercate sul mercato.