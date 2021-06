La Copa América inizierà domani in Brasile e, così come agli Europei (vedi articolo), l’Inter è rappresentata. Sono quattro i nerazzurri convocati, di cui due nel Cile, si aggiungono agli otto per EURO 2020. Ecco il calendario delle loro partite nella fase a gironi, da ricordare che in ogni giornata una squadra osserverà un turno di riposo.



COPA AMÉRICA BRASILE 2021 – LE PARTITE CON GIOCATORI DELL’INTER

LAUTARO MARTINEZ – Argentina-Cile (1ª giornata Gruppo A) lunedì 14 giugno ore 23.00 a Rio de Janeiro; Argentina-Uruguay (2ª giornata Gruppo A) sabato 19 giugno ore 02.00 a Brasilia; Argentina-Paraguay (3ª giornata Gruppo A) martedì 22 giugno ore 02.00 a Brasilia; Bolivia-Argentina (5ª giornata Gruppo A) martedì 29 giugno ore 02.00 a Cuiabà

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Argentina-Cile (1ª giornata Gruppo A) lunedì 14 giugno ore 23.00 a Rio de Janeiro; Cile-Bolivia (2ª giornata Gruppo A) venerdì 18 giugno ore 23.00 a Cuiabà; Uruguay-Cile (3ª giornata Gruppo A) lunedì 21 giugno ore 23.00 a Cuiabà; Cile-Paraguay (4ª giornata Gruppo A) venerdì 25 giugno ore 02.00 a Brasilia

MATIAS VECINO – Argentina-Uruguay (2ª giornata Gruppo A) sabato 19 giugno ore 02.00 a Brasilia; Uruguay-Cile (3ª giornata Gruppo A) lunedì 14 giugno ore 23.00 a Rio de Janeiro; Bolivia-Uruguay (4ª giornata Gruppo A) giovedì 24 giugno ore 23.00 a Cuiabà; Uruguay-Paraguay (5ª giornata Gruppo A) martedì 29 giugno ore 02.00 a Rio de Janeiro