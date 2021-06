Ceccarini: «Kostic, Inter in gran pressing! Al lavoro per sostituire Hakimi»

Kostic è stato uno dei nomi accostati all’Inter in questa settimana. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, segnala come l’interesse per l’esterno continui e pure in maniera concreta. Ma Hakimi resta sul piede di partenza.

CAMBIO IN FASCIA – “L’Inter è al lavoro per trovare il sostituto di Achraf Hakimi. Come detto le prima scelte restano Emerson Royal e Nahitan Nandez, anche se le trattative rispettivamente con Barcellona e Cagliari sono tutt’altro che semplici. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio però stanno pensando anche alla fascia sinistra, dove peraltro un’opzione potrebbe continuare a essere Ashley Young. In realtà un nome che va seguito con particolare attenzione è quello di Filip Kostic, nell’ultima stagione trenta presenze in Bundesliga, con quattro gol ma soprattutto ben diciassette assist. L’Inter è in grande pressing”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini