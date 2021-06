VIDEO – Tanti auguri a Diego Milito, principe della storia dell’Inter

Diego Alberto Milito compie oggi 42 anni. Per celebrarlo, rivediamo tutti i suoi 75 gol con la maglia dell’Inter, dal 2009 al 2014.

PRINCIPE – Quale modo migliore per festeggiare Diego Milito, se non quello di rivedere tutti i suoi gol con la maglia dell’Inter? Il Principe del Bernal arrivò in nerazzurro nell’estate 2009, inaugurando la sua storia interista siglando un rigore nello 0-4 al Milan del 29 agosto 2009. La prima stagione sarà indimenticabile, soprattutto grazie ai 4 gol che a maggio 2010 firmano lo storico Triplete. 30 gol solo al primo con l’Inter, più altri 35 nelle successive quattro stagioni, in cui ha dovuto fare i conti anche con molti infortuni. Rivediamo tutti i 75 gol di Milito con la maglia dell’Inter, nel video della società nerazzurra: