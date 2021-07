Casemiro: «L’Argentina? Non è solo Lautaro Martinez e Messi»

Lautaro Martinez si è rilanciato alla grande in Copa América: tre partite consecutive a segno, dopo un inizio non proprio perfetto. Casemiro, a due giorni dalla finale Brasile-Argentina, parla dell’attaccante dell’Inter e di Messi.

L’AVVERSARIO – Brasile-Argentina , finale di Copa América, si avvicina. L’ultimo atto del torneo si giocherà al Maracanà nella notte italiana fra sabato e domenica (calcio d’inizio alle 2). Casemiro, pilastro della Seleçao, non si fida dell’avversario (che non vince un trofeo come nazionale maggiore dal 1993): «L’Argentina non è soltanto Lautaro Martinez e Lionel Messi. Non possiamo focalizzarci soltanto su loro due, anche se sono giocatori di estrema qualità. Se l’Argentina è arrivata in finale è per il gruppo: bisogna avere rispetto di tutti. Indipendentemente dalla qualità dei giocatori che ci troveremo di fronte, è necessario rispettare tutti gli avversari. Per noi sarà una grande sfida».

Fonte: Globo Esporte