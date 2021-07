Dimarco sorride e festeggia il ritorno all’Inter: «Restart»

Dimarco è reduce da un’ottima stagione al Verona e nella giornata di ieri si è presentato al raduno della nuova Inter di Inzaghi. Sul proprio profilo Instagram, il terzino sinistro ha voluto comunicare tutto il suo entusiasmo per questa nuova ripartenza in nerazzurro.

SI RICOMINCIA – A Verona ha fatto molto parlare di sé a suon di ottime prestazioni. Federico Dimarco ha messo a segno cinque gol e con altrettanti assist, risultando uno dei migliori della stagione degli Scaligeri. Terminato il prestito, ha fatto ritorno all’Inter e ora il suo futuro dove essere chiarito. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento della Roma per sostituire l’infortunato Leonardo Spinazzola (vedi articolo). In attesa di conoscere il suo destino, Dimarco ha preso parte al raduno nerazzurro agli ordini di Simone Inzaghi. Sul suo profilo Instagram, il giovane terzino ha postato una foto che lo ritrae sorridente all’arrivo ad Appiano Gentile, accompagnata da una parola che comunica tutta la sua voglia di ricominciare: «Restart». Presto sapremo se sarà con l’Inter o con una nuova maglia, lasciando definitivamente la squadra in cui è cresciuto. Di seguito il post dal suo account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓕𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓸 𝓓𝓲𝓶𝓪𝓻𝓬𝓸 (@federicodimarco)