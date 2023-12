Buffon: «Sorteggio Euro 2024? Girone di ferro. Problema di tutte»

Quest’oggi si sono svolti i sorteggi di Euro 2024. L’Italia giocherà a giugno contro Albania, Croazia e Spagna, il capo-delegazione degli Azzurri Gigi Buffon ne ha parlato sulla Rai.

DIFFICILE – Gigi Buffon ha parlato subito: «Rientrano in circolo sensazioni uniche, l’orgoglio e la responsabilità di arrivare all’evento da campioni. Sarà una sfida. Il sorteggio è stato facile da intuire. Era altamente probabile essendo squadra di quarta fascia, è simile al girone del 2012. Passammo da secondi, abbiamo le nostre chances di passare senza dubbio. Noi siamo preoccupati per la difficoltà del girone, ma gli altri non è che fanno i salti di gioia guardando l’Italia. L’adrenalina e l’emozione ci sono, l’evento ha ancora più sapore da capo-delegazione. L’Italia avrà modo di crescere e migliorare, come individualità ci saranno tre-quattro squadre superiori a noi. Come giocatori che in campo avranno umiltà di pensiero non so quante squadre possono essere più forti di noi. L’Albania è in un girone di ferro, ma va rispettata e presa con le pinze. Il problema sarà nostro, ma anche della Spagna e della Croazia. Non possiamo sapere se un pareggio o una sconfitta alla prima partita possano portare a conseguenze negative per il girone».