Bastoni, chance dopo infortunio di Chiellini? La scelta di Mancini

Venerdì alle 20.45 l’Italia di Mancini si giocherà l’accesso ai Mondiali in Qatar contro la Svizzera. Gli azzurri dovranno però fare i conti con i diversi infortuni, ultimo quello di Chiellini costretto a lasciare il ritiro di Coverciano

PANCHINA – Chi sostituirà Giorgio Chiellini? Al momento il favorito numero uno per affiancare Leonardo Bonucci nel match contro la Svizzera è Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è quindi in netto vantaggio su Alessandro Bastoni, con Nicolò Barella invece in dubbio dopo l’infortunio nel derby di domenica scorsa così come Edin Dzeko (leggi le ultime sul bosniaco).