Dzeko, Bosnia al lavoro senza il suo capitano: le ultime

Sabato la Bosnia-Erzegovina affronterà la Finlandia nel penultimo match del girone di qualifazione a Qatar 2022. Il grande interrogativo riguarda Dzeko con l’attaccante nerazzurro uscito malconcio dal derby di domenica sera

REPORT – Allenamento pomeridiano per la Bosnia-Erzegovina. Gli uomini di Ivaylo Petev hanno infatti iniziato la seduta alle 17.30. I primi 15 minuti sono stati visibili anche alla stampa. La notizia, prevedibile, è che Edin Dzeko non si è allenato anche oggi con il resto del gruppo con la sua presenza per la prima sfida di sabato ancora in forte dubbio. L’ultimo – fondamentale – match è in programma il 16 novembre sarà invece contro l’Ucraina.

Fonte: sportsport.ba