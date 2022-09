Argentina-Honduras, formazioni ufficiali: esclusione per uno dell’Inter

Argentina e Honduras in campo alle 2 per una sfida amichevole. Nell’undici titolare scelto da Lionel Scaloni uno solo dell’Inter.

UNO SOLO IN CAMPO – Tra poco meno di mezz’ora Argentina e Honduras scenderanno in campo per un’amichevole. Lionel Scaloni ha scelto l’undici titolare da mandare in campo, con un solo attaccante dell’Inter tra i titolari: Lautaro Martinez. Neanche in panchina Joaquin Correa.

ARGENTINA-HONDURAS, FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-3-3): Rulli; Tagliafico, Pezzella, L. Martinez, Molina; De Paul, Lo Celso, Paredez; Gomez, Lautaro Martinez, Messi.

A Disposizione: Armani, E. Martinez, Montiel, Almada, Alvarez, Di Maria, Perez, Hernandez, Mac Allister, A. Correa, Rodriguez, Medina.

Allenatore: Lionel Scaloni

Honduras (4-3-3): Lopez; Santos, Melendez, Maldonado, Elvir; Flores, Castellanos, Arriaga; Anjar, Quioto, Rivas.

A Disposizione: Menjivar, Montes, Nunez, Mejia, Rosales, Benavides, Solano, Palma, Zuniga, Rochez.

Allenatore: Diego Vazquez