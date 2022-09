Barzaghi: «Inter, c’è tempo! Dirigenza chiede di emulare annata Conte»

Barzaghi comunica quello che la dirigenza dell’Inter pretende dai nerazzurri al ritorno dalla sosta Nazionali. Il servizio del giornalista, in onda su Sky Sport 24, mette in luce alcuni punti in comune tra l’Inter di Simone Inzaghi e quella dell’ex allenatore, Antonio Conte.

COPIA E INCOLLA – Nel focus sull’Inter, in onda su Sky Sport 24, Matteo Barzaghi rivela quanto richiesto dalla dirigenza nerazzurra. Ecco su cosa dovrà focalizzarsi Simone Inzaghi una volta terminata la sosta per le Nazionali. «Il punto di svolta per l’Inter è prendere l’inizio della stagione dell’ultimo scudetto interista e fare copia e incolla. Il paragone tiene, su qualche numero, ma soprattutto viene indicato dalla dirigenza come esempio da seguire. Niente è perduto, c’è ancora tempo per recuperare. Antonio Conte nell’anno del tricolore dopo sette giornate aveva gli stessi punti e gli stessi gol subiti che ha Simone Inzaghi ora. Segnava di più, però, e soprattutto aveva perso una sola partita contro le tre di questo inizio. I punti, però, sono gli stessi e questa Inter non ne ha neanche uno in più in Champions League. Tocca a Inzaghi trainare la squadra verso una svolta psicologica. Anche perché Conte, dopo la settimana giornata, centrò otto vittorie consecutive. E così raddrizzò la stagione, fino a renderla indimenticabile. Baricentro più basso e ripartenze devastanti con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Il belga c’è ancora e, al posto di Hakimi, l’Inter ha Denzel Dumfries (vedi articolo). Al rientro dopo la sosta, però, tutti dovranno seguire Inzaghi e rovesciare l’inerzia di questa stagione. Il tempo e i numeri dicono che tutto è ancora possibile». Da questi numeri deve ricominciare a prendere fiducia l’Inter, secondo il giornalista Matteo Barzaghi.