A. Bajrami: «Albania ha del potenziale, io e Asllani in una grande squadra»

Adrian Bajrami, giocatore del Benfica e compagno di Nazionale di Asllani, ha parlato anche di lui dopo la vittoria contro l’Armenia facendo riferimento all’Inter. Il calciatore ha parlato su Super Sport.

POTENZIALE – Adrian Bajrami dopo la vittoria dell’Albania si è soffermato a parlare della qualità dei singoli e delle rispettive squadre, come nel caso di Kristjan Asllani: «È stata una bella partita. Questa squadra ha del potenziale perché giochiamo in grandi club, oltre me al Benfica anche Broja, Asllani all’Inter e Nedim Bajrami».

Fonte: Super Sport