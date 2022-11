Klinsmann: «Inter recupera il Napoli? Tutto è possibile, ma è il loro anno!»

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter e allenatore della Germania nel 2006, ospite in video dal collega Gianluca Rossi sul suo canale YouTube, ha espresso la propria opinione in merito alla lotta scudetto in Serie A con il Napoli.

ANNO DEL NAPOLI – Klinsmann non è proprio convinto che l’Inter possa recuperare i punti di svantaggio dal Napoli in campionato: «Tutto è possibile nel calcio, però in questa situazione è veramente difficile. Quest’anno è l’anno del Napoli, giocano molto bene e funziona tutto. Non penso che l’Inter abbia la possibilità di inserirsi nella lotta scudetto, neanche Juventus e Milan».