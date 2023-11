Zuliani: «Bilanci in rosso? Anche Inter e Milan dopo calciopoli!»

Zuliani ancora una volta polemico nei confronti di Inter e Milan, soprattutto se si parla di bilanci in rosso, con chiaro riferimento alla Juventus. Il giornalista e tifoso bianconero ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube.

BILANCI IN ROSSO – Claudio Zuliani riprende le parole di un ex allenatore del Milan e crea altre polemiche: «Arrigo Sacchi dice che vincere con il bilancio in rosso significa rubare? Il Milan di Berlusconi per vincere 29 trofei ha speso oltre 900 milioni e solo un anno ha avuto il bilancio in rosso. Solo una volta era positivo e Arrigo Sacchi non c’era. Ma non lo dico io, ma leggo le cronache finanziarie! Il Milan aveva un grandissimo imprenditore e presidente del Consiglio, quindi figuriamoci l’enorme potere politico che aveva. Dall’altra parte uno dei più grandi proprietari petrolieri più ricchi d’Italia e forse d’Europa e quindi grandissime quantità di denaro da sperperare perché non solo quel poco che hanno vinto prima, ma soprattutto quello che hanno vinto grazie a “farsopoli” sempre con i bilanci in rosso».

Fonte: Claudio Zuliani [YouTube]