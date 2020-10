Zidane avvisa l’Inter: “Convinto che il Real Madrid passerà il turno, anche così”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zidane è apparso comunque soddisfatto in conferenza stampa, dopo Borussia Monchengladbach-Real Madrid 2-2 (vedi articolo). Il tecnico dei blancos ha parlato del girone di Champions League e, a una settimana dalla prima delle due sfide contro l’Inter, si è detto sicuro di passare il turno.

LA SITUAZIONE – Zinédine Zidane parla dopo Borussia Monchengladbach-Real Madrid, a sette giorni dall’Inter. Stasera è arrivato un pareggio per 2-2, rimontando il doppio svantaggio fra l’87’ e il 93′: «Il girone? Conosciamo la situazione, siamo nella stessa posizione dello scorso anno. Faremo di tutto per passare, come sempre. Non possiamo essere contenti, perché quello che vogliamo in ogni partita è vincere. Però bisogna vedere i contenuti e oggi la prestazione è stata molto buona: io sono contento e tranquillo, perché so che la mia squadra ha dato tutto. Non ci sono partite facili nel calcio di oggi. Bisogna continuare a lavorare, nella nostra maniera. Ti dico: giocando così faremo delle cose molto buone. Sono convinto che riusciremo a passare la fase a gironi, è chiaro. Quello che mi interessa è la reazione, quello che abbiamo fatto. Sotto 2-0 in Champions League è difficile rimontare, ma ci siamo riusciti. Se giochiamo così riusciremo a fare cose buone e a vincere le partite».