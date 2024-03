Zhang, proposta a Oaktree per tenere l’Inter: una speranza – CdS

Resta ancora apertissima la partita sul tavolo tra Suning e Oaktree per il controllo dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, c’è grossa speranza da parte di Steven Zhang di rifinanziare il debito. Ma anche perplessità da parte del fondo americano.

SPERANZA E PERPLESSITÀ – La proposta di Steven Zhang per tenersi l’Inter è la seguente: pagamento degli interessi maturati da Oaktree (100 milioni) con prolungamento della scadenza al 2026 o 2027 e aumento del tasso di interessi dal 12 al 16%. Oaktree valuta, ma la grossa perplessità è il fatto che Zhang renda in ogni caso il debito anche con la nuova scadenza. Tuttavia il vero punto della questione è il tempo per trovare un nuovo compratore per l’Inter: Oaktree, in ogni caso, non vorrebbe prendersi in carico i nerazzurri ed è proprio quello a cui punta Zhang: più tempo per trovare un nuovo compratore, magari definendo anche la questione stadio. Una situazione Win-Win per tutti.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno