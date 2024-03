Inzaghi, Inter-Genoa per festeggiare un traguardo… Con record! – CdS

Simone Inzaghi, in Inter-Genoa, si prepara a festeggiare la sua 300esima panchina in Serie A. Un traguardo importantissimo, considerando anche che, come ricorda il Corriere dello Sport, ha già raccolto più vittorie di altri illustri colleghi nello stesso periodo.

RECORDMAN – Inter-Genoa rappresenterà per Simone Inzaghi l’occasione di festeggiare le 300 panchine in Serie A. Il tecnico nerazzurro, indipendentemente dal risultato della partita di lunedì, ha anche già battuto un record: nessuno ha vinto infatti più di lui in 300 partite. 178 (potenzialmente 179, in base proprio a Inter-Genoa) per lui, che ha superato sia Carlo Ancelotti (172), che Massimiliano Allegri (171). Insomma, un altro numero che dimostra la crescita e il grande lavoro di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia