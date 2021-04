Paventi, inviato di “Sky Sport 24” per l’Inter, ha parlato della situazione societaria nerazzurra con il presidente Zhang atteso a Milano nelle prossime ore. Tanti impegni nella sua agenda

RITORNA ZHANG − Durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport 24, il giornalista Andrea Paventi ha dato importanti notizie sulle questioni societarie dei nerazzurri e, in particolare, sul Presidente Steven Zhang che farà ritorno in Italia nelle prossime ore per programmare il futuro del club meneghino: «Zhang è atteso domani o venerdì a Milano. Ha un’agenda ricca di impegni. Andrà a trovare la squadra e Antonio Conte. Ci sono discorsi di livello più alto con gli incontri previsti con il management. La società ha bisogno di fondi. Si parla del prestito-ponte di un fondo che acquisterebbe le quote di LionRock Capital, poi da ricomprare dallo stesso Suning. L’obiettivo è quello di restare alla guida del club ma deve anche saldare alcune importanti scadenze. Bisogna dare garanzie e costruire un programma per il futuro». Queste le parole di Paventi, che conferma alcune delle imminenti novità sul taccuino dell’Inter (vedi articolo).