Gentile: «Inter, bisogna alzare il livello in Champions! E servono innesti»

Direttamente dallo studio pomeridiano di Sky Sport 24, il noto giornalista e telecronista Gentile ha risposto alla domanda sul percorso europeo passato e futuro dell’Inter di Conte

INTER EUROPEA − Riccardo Gentile è stato interpellato sul momento dell’Inter. Il giornalista ha parlato dell’approccio alla Champions League in questa stagione e di come dovrà migliorare assolutamente nella prossima: «L’Inter ha affrontato la Champions in un momento particolare della stagione, ma poteva fare assolutamente meglio. Ha modificato il suo gioco quando ormai era troppo tardi. L’esperienza in Europa, il prossimo anno, sarà sicuramente maggiore ma qualche innesto dovrà avvenire per alzare ulteriormente il livello. Se lo merita Antonio Conte per il grande lavoro svolto ma anche i giocatori». Questo il commento di Gentile sull’Inter di Conte formato europeo.