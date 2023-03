Zhang ad Appiano Gentile: vicinanza a Inzaghi e alla squadra – SM

Steven Zhang ha seguito l’allenamento della squadra per mandare un segnale ai nerazzurri e a Simone Inzaghi in vista della gara contro il Lecce.

CHAMPIONS – Come riportato da Marco Barzaghi a Sport Mediaset, Steven Zhang è tornato ad Appiano Gentile: «Ha seguito l’ultimo allenamento e ha poi pranzato con Inzaghi e la dirigenza. Lo scopo è ovviamente far sentire la sua vicinanza all’allenatore e alla squadra. Un bel segnale dopo la sconfitta di Bologna. Come hanno ricordato Lautaro Martinez e Marotta servono motivazione e carattere per ritrovare la strada giusta. L’Inter non può permettersi nessun altro passo falso. Vietato fallire l’accesso alla Champions League. Verrebbero a mancare 70 milioni e sarebbero necessarie cessioni importanti sul mercato».