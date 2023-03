Inter-Lecce, la probabile formazione: ballottaggio davanti per Inzaghi – SM

L’Inter si prepara alla sfida in casa contro il Lecce. Pochi dubbi per Inzaghi, che dovrà fare sicuramente a meno di Milan Skriniar.

PROBABILI – Domenica l’Inter ospiterà il Lecce a San Siro. Per la squadra di Simone Inzaghi sarà necessario ripartire dopo la caduta contro il Bologna. Queste le probabili scelte del tecnico nerazzurro secondo Marco Barzaghi nel servizio a Sport Mediaset: «Lukaku dalle ultime notizie prima della rifinitura sembra destinato ad andare in panchina contro il Lecce. I titolari saranno Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Conferma in mezzo al campo per Brozovic, con Barella e Calhanoglu al suo fianco. Skriniar ancora out, prova invece a recuperare almeno per la panchina Federico Dimarco».