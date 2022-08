Zenga: «All’Inter manca un centrale di ruolo. L’altro dubbio è a sinistra»

Walter Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato nel prepartita di Lecce-Inter. L’Uomo ragno si è espresso sull’organico della squadra di Inzaghi

DIFFERENZE − Zenga commenta la situazione in casa Inter: «L’anno scorso dopo lo Scudetto l’Inter ne perde tre: Lukaku, Eriksen e Hakimi. Sembrava più debole ma prende tre giocatori facendo una stagione particolare. Oggi manca un difensore centrale di ruolo, anche a sinistra c’è un dubbio. Se è Robin Gosens è quello dell’Atalanta OK ma Ivan Perisic è stato un giocatore incredibile, faceva 50 partite all’anno in un livello straordinario».