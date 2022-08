Caressa: «Inter, Gosens ingrossato! Undici anti Lecce fa capire una cosa»

L’Inter di Inzaghi desta molta curiosità con il ritorno di Lukaku e l’assenza di Perisic. Fabio Caressa – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport -, ha due punti di domanda, uno dei quali legato a Gosens. Poi un commento sull’undici titolare contro il Lecce (vedi formazioni)

INTERROGATIVI – L’Inter è pronta a dare inizio ufficialmente alla stagione stasera nel primo match di campionato contro il Lecce. Secondo Fabio Caressa, ci sono almeno due interrogativi: «Molti danno Inter e Juventus davanti, io do sempre il Milan a patto che ritrovi la compattezza della scorsa stagione. L’Inter ha un’ottima squadra ma ho un paio di dubbi: uno viene dall’assenza di Perisic che l’anno scorso è stato l’uomo decisivo. Gosens è un buon giocatore ma non mi sembra abbia dimostrato quello che deve dimostrare. L’ho trovato anche ingrossato, non di peso ma proprio fisicamente. Ho letto che ha fatto il triatleta ma non penso sia lo sport adatto per uno che deve assicurare brillantezza. L’altro punto interrogativo è come vorrà giocare Inzaghi: a Lukaku secondo me la palla non la devi portare. Deve avere quei 30 metri per poter sfruttare il fisico. Se lo fai partire da fermo come succedeva a Londra è un po’ più controllabile».

INTERPRETAZIONE – Caressa commenta poi l’undici titolare scelto da Inzaghi contro il Lecce: «Con questa formazione Inzaghi ci fa capire che la squadra è un po’ più malleabile rispetto alla scorsa stagione. C’è la possibilità di modificare le posizioni del centrocampo: molto interessante. Ripeto, servono meno cross e portare un po’ meno il pallone».