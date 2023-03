Zazzaroni: «Tifosi Inter penalizzati, e i tedeschi a Napoli devastano una città!»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano romano ha parlato del trattamenti dei tifosi dell’Inter fuori lo stadio Do Dragao di Porto riprendendo le parole del presidente UEFA Ceferin. Poi fa un paragone con quanto successo ieri a Napoli.

PENALIZZATI – Ivan Zazzaroni bacchetta il presidente UEFA e fa un paragone tra i tifosi tedeschi ieri a Napoli e quelli dell’Inter: «L’Illuminato sloveno (Ceferin, presidente UEFA) ha ragione: esiste un modo assai più fantasioso per vietare la presenza dei tifosi ospiti ed è quello del Porto che ha lasciato fuori dallo stadio centinaia di sostenitori dell’Inter provvisti di regolare biglietto d’ingresso. Gli interisti se lo sono presi in saccoccia, mentre oltre 600 tedeschi senza titolo d’ingresso e intenzionati a devastare la città hanno fatto vivere a Napoli una giornata di deliri. Come premio hanno soggiornato gratuitamente al Royal Continental. Chissà se l’Uefa, impegnatissima a tutelare gli ultrà francofortini, si unirà all’azione dell’Inter. Ne dubito».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni