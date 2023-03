Zazzaroni: «Rabiot? Non si capisce quindi ha ragione VAR! Siamo alla follia»

Ivan Zazzaroni in collegamento con gli studi Mediaset non prende una posizione riguardo il chiaro errore dell’arbitro sul tocco di mano di Rabiot, e nel dubbio si schiera in favore del VAR.

“RAGIONE VAR” – Zazzaroni ha parlato così dopo Inter-Juventus: «Prima sembra fallo di mano, poi no. Non si capisce! Ha ragione il VAR perché non hai la certezza. All’inizio pensavo fosse fallo di mano, ma dopo aver vinto 200 immagini non so ancora cosa sia successo. L’azione è a metà campo e il gol passa attraverso 10 secondi e un incrocio. Qua siamo alla follia totale. Contro la Sampdoria era fallo di mano di Rabiot».