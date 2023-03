Inter-Juventus Women, biglietti in vendita: le informazioni utili

Sono in vendita i biglietti per assistere a Inter-Juventus Women, gara valida per la Poule Scudetto, prevista sabato 25 marzo alle 14.30: tutte le informazioni.

BIGLIETTI – Le informazioni, comunicate dall’Inter sul proprio sito, sui biglietti in vendita per assistere a Inter-Juventus Women, partita valevole per la Poule Scudetto, in programma sabato 25 marzo allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. “Sono in vendita i biglietti per Inter-Juventus: i tifosi interisti avranno la possibilità di acquistare i tagliandi per la sfida a questo link. Saranno disponibili in particolare i biglietti per la tribuna scoperta, con prezzi speciali solo online a partire da 3,00€ più il costo della prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti per il big match anche presso il botteghino dello stadio con prezzi a partire da 5€“.

Fonte: Inter.it