Zazzaroni: «Dumfries è rigore e Roma-Milan no? Non si capisce nulla!»

Zazzaroni se la prende con gli arbitri, dopo un weekend lungo di Serie A non certo privo di errori. Sulla prestazione di Maresca in Roma-Milan il giornalista, ospite di Tiki Taka su Italia 1, fa il paragone col rigore dato a Dumfries in Inter-Juventus.

LA STESSA COSA – A Ivan Zazzaroni non vanno giù certe decisioni arbitrali diverse fra partita e partita: «Non è che Alex Sandro e Denzel Dumfries è rigore e quello di Roma-Milan no. Se una settimana dici che va bene e l’altra settimana no non ci capiscono nulla. Poi ci sono degli arbitri che non sono un granché e infatti so che da ora in poi il designatore Gianluca Rocchi si dedicherà molto ai giovani».