Sheriff-Inter, formazione nerazzurra: cambi, rientri e dubbi. La situazione

Allenamento in corso ad Appiano Gentile prima della partenza dell’Inter per Tiraspol, dove affronterà lo Sheriff in Champions League.

ALLENAMENTO – Come riportato a Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport 24, l’allenamento dell’Inter è in corso. Simone Inzaghi non sta provando la formazione, come sta facendo ultimamente. Il clima è sereno, Edin Dzeko e Lautaro Martinez abbracciati all’inizio dell’allenamento, il torello e i classici esercizi della vigilia. Sicuramente si rivedrà l’attaccante argentino che ha riposato contro l’Udinese.

CAMBI DI FORMAZIONE – Sono attesi dei cambi di formazione rispetto a domenica. Rientrerà Stefan de Vrij in difesa. Dubbi sulle fasce. In mezzo al campo Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. In attacco con il Toro uno tra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Dopo l’allenamento la partenza per Tiraspol.

Fonte: Sky Sport