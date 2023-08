Zara: «In Lautaro Martinez si identifica il tifo Inter! Traditi da Lukaku»

Lautaro Martinez ha riiniziato la stagione come simbolo dell’Inter, non solo per i gol e la fascia da capitano. Dopo l’imbarazzante vicenda Lukaku, il giornalista Zara indica nel Toro il referente principale della squadra di Inzaghi.

I MIGLIORI – In attesa dei due posticipi di oggi, Furio Zara dà il meglio della prima giornata di Serie A. Le sue parole alla Rai: «È stata la giornata di Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Centravanti veri, si sono presi subito la scena: rispettivamente vice capocannoniere e capocannoniere della scorsa Serie A. Sono subito partiti alla grande: Lautaro Martinez doppietta contro il Monza, Osimhen doppietta a Frosinone. Sono due giocatori che hanno inciso particolarmente l’anno scorso e adesso si stanno ripetendo. Lautaro Martinez ha detto no alle offerte dall’Arabia Saudita e Osimhen lo stesso. Per Inter e Napoli essere riuscite a tenere due campioni così è un grande traguardo. Lautaro è già entrato nella top-10 dei più grandi cannonieri nerazzurri ed è quello in cui si identifica il tifo, che si è sentito tradito dalle modalità con cui Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter».