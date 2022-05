Zappacosta avvisa: «Milan-Atalanta? Daremo tutto, puntiamo all’Europa»

Davide Zappacosta, ai microfoni di Sky Sport nel post di Spezia-Atalanta, ha risposto alla domanda sulla prossima partita col Milan. Il difensore non ha alcun dubbio, l’Inter deve fidarsi

PARTITA VERA − Zappacosta avvisa il Milan in vista di Milan-Atalanta e dà una speranza all’Inter: «Prossima partita contro il Milan in corsa per lo Scudetto? Dobbiamo pensare a noi stessi, il Milan si gioca lo Scudetto ma noi ci giochiamo l’Europa. Dobbiamo allenarci bene per prepararla al migliore perché a Milano sarà una gara dura e difficile ma che vogliamo portare a casa a tutti i costi».