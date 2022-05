VIDEO – Coppa Italia, Juventus-Inter in preparazione: le ultime su Bastoni e non solo

La Finale di Coppa Italia è in arrivo. Archiviato in anticipo il weekend di Serie A, la squadra di Inzaghi è già al lavoro per Juventus-Inter di mercoledì. Arrivano altre buone notizie sul recupero di Bastoni, che vuole esserci. Ed è già tempo di prime ipotesi di formazione. Di seguito il servizio del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

OTTIMISMO NERAZZURRO – L’infortunio che sta tenendo fuori Alessandro Bastoni è in fase di smaltimento. In casa Inter aumenta l’ottimismo per avere il difensore azzurro a disposizione nella prossima partita. L’obiettivo dichiarato di Bastoni è Juventus-Inter, in programma a Roma mercoledì sera. Nel frattempo Simone Inzaghi ragiona sulla formazione titolare per affrontare la Juventus, avendo pochi dubbi in attacco. La Finale di Coppa Italia è il primo obiettivo, in ordine temporale, da provare a portare a casa in questo finale di stagione. La preparazione è già iniziata.

