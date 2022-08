Zaniolo, buona notizia dagli esami strumentali: stop non lunghissimo

Buone notizie per la Roma e per Nicolò Zaniolo, dopo la preoccupazione per le immagini viste durante Roma-Cremonese. L’infortunio del giocatore giallorosso è infatti meno grave del previsto, come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.

BUONA NOTIZIA – Nonostante le immagini lasciassero presagire altro, non è gravissimo l’infortunio alla spalla per Nicolò Zaniolo. A confermarlo è l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. Questi i suoi aggiornamenti: «Gli esami strumentali hanno dato la buona notizia che non bisognerà intervenire chirurgicamente. È una lussazione, molto dolorosa. Lo stop è di circa tre o quattro settimane».