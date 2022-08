Italia Under 17, doppia amichevole in programma: tre dell’Inter in lista

L’Italia Under 17 sarà impegnata in una doppia amichevole contro la Svizzera: la prima domani a Vercelli, la seconda giovedì 25 a Chiasso. Sono tre i giocatori dell’Inter convocati dal CT Bernardo Corradi.

DOPPIO IMPEGNO – Due amichevoli in programma per l’Italia Under 17 contro la Svizzera. Tra i convocati del Commissario Tecnico Bernardo Corradi sono tre i giocatori dell’Inter. Di seguito la lista completa dei giovani chiamati per le due sfide.

ITALIA UNDER 17 – I CONVOCATI DI CORRADI

Portieri: Leonardo Consiglio (Genoa), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Tommaso Della Mora (Inter), Filippo Pagnucco (Juventus), Luca Barani (Sassuolo), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Alessandro Ventre (Juventus), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Cosimo Fiorini (Zurigo), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);.

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).