Zanchetta: «Nuovo fuorigioco? Con l’Inter lavorerò sull’attenzione»

Zanchetta parla dei benefici e delle problematiche delle nuove regole del fuorigioco sperimentato dalla FIFA. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Under-18 nel servizio di Sky Sport 24.

VANTAGGI E SVANTAGGI – Andrea Zanchetta, l’allenatore dell’Inter Under-18, dice la sua sulle nuove regole del fuorigioco che la FIFA sta sperimentando. Ai microfoni di Sky Sport 24, il mister afferma: «Da adesso in poi avremo l’opportunità di lavorare di più sull’attenzione, anche in maniera particolare. E tutto questo comunque non è poco. Lavorandoci si può sia trarre dei vantaggi offensivi ma anche degli svantaggi a livello difensivo». Oltre a Zanchetta, anche il Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, Roberto Samaden, ne parla (vedi articolo).