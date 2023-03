Samaden, Inter: «Noi siamo critici ma il nostro sistema calcio funziona!»

Alla sfida fra Inter-Milan, del campionato di Under-18, è stata applicata la sperimentazione della FIFA sul fuorigioco. Di questo parla Samaden, Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter, in un’intervista rilasciata a Sky Sport 24.

SISTEMA CALCIO – Roberto Samaden interviene in merito alla decisione della FIFA di continuare la sperimentazione sul fuorigioco. Il Responsabile del Settore Giovanile dell’Inter parla così ai microfoni di Sky Sport 24 : «Mi viene in mente la sperimentazione sul VAR. La prima è stata fatta con le finali del campionato primavera qualche anno fa. E, comunque, è stato preso a modello il calcio italiano e il sistema delle competizioni italiane. Questo deve farci riflettere visto che siamo critici e, invece, ci sono tante cose che funzionano nel nostro sistema calcio. La sperimentazione è stata applicata durante il derby del campionato Under 18. Questo campionato o, per meglio dire, la filiera dei campionati giovanili, è stato valutato tra tutte quelle che ci sono in Europa come quello che garantiva il massimo relativamente all’obiettivo che la FIFA ha». Sull’argomento si è pronunciato anche Giorgio Schenone, addetto nerazzurro agli arbitri (vedi articolo).