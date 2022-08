Zancan: «Inter, impegni tosti! Sfidare il Bayern Monaco significa una cosa»

L’Inter, dopo aver battuto la Cremonese, si prepara a sfidare il Milan sabato e il Bayern Monaco in Champions League mercoledì prossimo. Zancan si concentra sul calendario dei nerazzurri, orfani di Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport.

ATTREZZATI – L’Inter di Simone Inzaghi si trova ad affrontare il Milan e il Bayern Monaco senza Romelu Lukaku. Federico Zancan non fa drammi: «L’Inter sicuramente è attrezzata, non dimentichiamo che la scorsa stagione la coppia titolare in attacco era Dzeko–Lautaro Martinez. È dura giocare contro Milan e Bayern Monaco una dietro l’altra, affrontare squadre come il Bayern significa affrontare avversari che giocano in un campionato dove possono permettersi di gestire le energie. Per le nostre squadre e le inglesi soprattutto ogni settimana è una battaglia».

AVVERSARI – Zancan prosegue parlando degli avversari anche apparentemente meno tosti degli altri: «Il calendario dell’Inter da affrontare senza Lukaku diventa piuttosto scomodo, anche il Torino e il Viktoria Plzen sono partite toste. La sconfitta con la Lazio? Secondo me non dobbiamo farci influenzare troppo da una singola partita negativa. All’Olimpico, se non vengono fuori altre problematiche, può essere stata una classica giornata no. Diciamo che la settimana è impegnativa. Il derby è una partita pesante e il Bayern non fa sconti, settimana intensa più per l’Inter che per le altre».