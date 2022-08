Di Biagio: «Inter, vittoria che dà morale. Due giocatori importanti contro il Milan»

Di Biagio ospite dagli studi di DAZN in qualità di opinionista, ha parlato della vittoria dell’Inter contro la Cremonese in proiezione del derby di sabato contro il Milan.

VERSO IL DERBY – Gigi Di Biagio parla così del derby di sabato: «Il Milan è una squadra in salute al di là del risultato di Reggio Emilia, così come l’Inter. Stefano Pioli può permettersi il turnover, l’attacco è l’arma in più del Milan con le tantissime soluzioni che ha. Romelu Lukaku non è ancora al top della forma sta tornando piano piano. La vittoria con la Cremonese è importante per il morale. Per il derby Lautaro Martinez sarà importante, ma anche Nicolò Barella. Ha la capacità di arrivare spesso alla conclusione, deve solo aumentare la percentuale della precisione».