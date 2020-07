Zancan: “Inter, buttati via tanti punti. Brutta gestione delle partite. Conte…”

Federico Zancan, intervenuto nel corso della trasmissione “Pomeriggio Summertime” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, analizzando il momento dei nerazzurri e la stagione, sin qui, della squadra di Antonio Conte.

RIMPIANTO – Queste le parole di Federico Zancan: «Inter diversa tra girone d’andata e quello di ritorno? Difficile spiegare questo crollo, anche conoscendo la carriera di Antonio Conte, sapendo che il tecnico riesce sempre a far rimanere la squadra “sul pezzo”. Aveva iniziato benissimo la stagione e si pensava sarebbe ripartita fortissimo. Invece, le partite post lockdown, l’Inter ha buttato via tantissimi punti. Forse ha vinto immeritatamente contro il Parma ma almeno tre partite le aveva in mano ed ha sprecato l’occasione. Se metti quei 3-4 punti che i nerazzurri hanno perso per strada la partita di stasera poteva servire ad avvicinarsi alla Juventus e lottare per lo scudetto. Grande rammarico, perché la squadra ha gestito male le partite, non da Conte. I problemi? Non saper chiudere le partite, prendere qualche gol di troppo. Essere altalenanti durante le fasi delle partite, si è visto anche in Champions League. Conte dovrà lavorare su questo aspetto»