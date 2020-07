Gentile: “Inter, infortuni hanno inciso sulla stagione. Sensi e Barella…”

Riccardo Gentile, intervenuto nel corso della trasmissione “Pomeriggio Summertime” su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, e del momento dei nerazzurri. Il giornalista analizza il rendimento della squadra di Conte, priva, da tempo, di due giocatori fondamentali come Sensi e Barella

CROLLO – Queste le parole di Riccardo Gentile: «Crollo Inter, dipende dalla rosa? Sì, non può non incidere. Così come incidono gli infortuni. Alcuni giocatori sono stati a disposizione di Conte a mezzo servizio. Penso a Sensi, che ha iniziato benissimo e poi si è infortunato. Penso a Barella che c’è stato e non c’è stato. L’Inter ci puntava per averli titolari a centrocampo. Averli e non può fare la differenza, sono assenze pesanti. Vincere a primo colpo si può, lo ha fatto Conte al Chelsea e alla Juventus, lo ha fatto Mourinho proprio all’Inter. Però l’Inter, che vive un momento difficile, stasera vincendo potrebbe essere seconda. È difficile analizzare il momento, tanti fattori in questa fase del calcio, che ha portato le squadre a giocare tante partite in pochissimi giorni, ci deve portare ad avere giudizi più equilibrati».