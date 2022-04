Zampini se la prende: «Rigore Inter? Si può dare, ma al VAR resta mistero»

Zampini, da tifoso juventino, accetta fino a un certo punto l’arbitraggio di Irrati. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1 ha qualcosa da ridire sulle decisioni di Juventus-Inter e il (netto) rigore che ha deciso il derby d’Italia.

LAMENTELA ACCENNATA – Massimo Zampini è amareggiato per il rigore su Denzel Dumfries al 43′ di Juventus-Inter: «C’era? Questo in campo si può dare tranquillamente, se ne sono visti tanti. Al VAR mi risulta un mistero, calcolando che veniamo da una settimana con rigori non dati per un calcio sentito da tutti. Non prepariamo la settimana di Juventus-Inter lagnandoci dell’arbitro, Massimiliano Allegri ha fatto così e complimenti a lui. L’intervento di Alessandro Bastoni su Denis Zakaria? Premesso che non ricorderemo quest’episodio per vent’anni, però io non ho avuto una spiegazione tecnica. Non voglio vedere intervistato né Massimiliano Irrati né chi ha commesso il fallo, però qua siamo quattro anni che parliamo dell’ammonizione di Miralem Pjanic e spero che noi juventini ce ne dimenticheremo domani mattina».