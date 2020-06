Zamorano: “Sanchez felice, torna al top! Inter, Alexis+Vidal straordinari”

Zamorano lancia Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter alla ripresa della stagione. L’ex attaccante dell’Inter parla della possibile accoppiata tutta cilena con Arturo Vidal. Di seguito le sue dichiarazioni odierne ai microfoni di AdnRadio

INTER E I CILENI – Ivan Zamorano e il possibile nucleo cileno all’Inter: «La permanenza di Alexis Sánchez all’Inter dipenderà molto dal Manchester United. Penso che sarà la solita trattativa e penso che Alexis sia felice in Italia. Alexis sta tornando al livello a cui era arrivato in Europa. In generale, penso che le persone dell’Inter siano contente di Alexis. Vidal? Conte ha adorato Arturo per un po’. Spero che possa succedere che arrivi all’Inter. Due cileni all’Inter sarebbero straordinari. Al di là della situazione di entrambi, non solo i tifosi dell’Inter sarebbero felici, ma anche milioni di cileni sarebbero felici. Spero che possa succedere».