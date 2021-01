Zambrotta: “Inter, Hakimi arma in più. In fase...

Zambrotta: “Inter, Hakimi arma in più. In fase difensiva però…”

Condividi questo articolo

Gianluca Zambrotta

Gianluca Zambrotta, ex terzino e ora commentatore, è intervenuto su “Rai 2”. Tra i vari argomenti trattati c’è Hakimi con il terzino nerazzurro andato a segno oggi nel match tra Inter e Crotone.

ESTERNI – Gianluca Zambrotta ha parlato così di Achraf Hakimi: «È un’arma in più per l’Inter di Conte. È giovane ma sta facendo vedere le sue qualità all’Inter dopo aver giocato al Borussia Dortmund. Deve migliorare tanto in fase difensiva e deve ancora migliorare, può diventare un punto fermo. Secondo me è uno dei migliori terzini a livello mondiale».