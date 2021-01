Ramazzotti (CdS): “Vidal? Conte irritato. Inter, le parole di Marotta…”

Andrea Ramazzotti, giornalista del “Corriere dello Sport”, è intervenuto a “Radio 24” durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”. Si è parlato quindi del rendimento di Vidal e non solo.

PROBLEMI – Andrea Ramazzotti ha parlato cosi: «Conte è irritato per il rendimento di Vidal, non ha ancora fatto vedere di essere un grande giocatore. Di Kolarov e Vidal paghi l’ingaggio, se fossero state operazioni da 30 milioni ciascuna è ovvio che peserebbero di più. Il problema degli ingaggi alti però appartiene a tutte le grandi squadre, vedi la Juventus e altre grandi d’Europa. Marotta oggi ha detto che prima di questa crisi i salari impattavano sul monte ricavi per il 55%, ora arrivano al 70%. Ora non si vede una modalità per aumentare i ricavi, l’apertura degli stadi slitterà ancora e anche le proprietà straniere hanno difficoltà».