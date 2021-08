Yañez, ex punta Cile: «Sanchez non più giocatore di 25 anni. Il CT deve…»

Patricio Yañez, ex attaccante del Cile, ritiene che Sanchez non è più il giocatore di 25 anni che si riprendeva immediatamente dopo un infortunio

DIMENTICARE − Questo il commento di Yañez su Sanchez: «Martín Lasarte deve dimenticare Alexis Sanchez. Si sta riprendendo, ma non è più il ragazzo di 25 anni che riesce a riprendersi dopo tanto tempo e lo fa bene. I giocatori sono richiesti al 100%. Non sono più i tempi in cui il giocatore decide se vuole giocare. L’allenatore deve dare il meglio di sé per portare a termine queste tre partite. Se non faremo bene, in queste tre date potremo dire addio al Mondiale in Qatar. Le parole di Yañez arrivano il giorno successivo a quelle di Milad, presidente dell’ANFP (vedi dichiarazioni).

Fonte: radioagricultura.cl