Palmeri: «Inter, senza smantellamenti potevi vincere Champions League»

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale su TMW Radio, ha parlato di come l’Inter di Conte avesse costruito una mentalità pazzesca, tale da poter trionfare anche in Champions League

PECCATO − Così Palmeri sull’Inter di Conte: «Credo che tra le quattro della Serie A, quella che può andare più avanti in Champions League sia la Juventus. Mi dispiace che si sia smantellata l’Inter. Secondo me, si può opporre che Antonio Conte non abbia mai fatto nulla in Europa. Ma la stessa cosa si diceva di Roberto Mancini che poi ha vinto l’Europeo. O dell’Inter di Jose Mourinho che nel 2009 era stata eliminata al primo turno dal Manchester United e l’anno seguente vinse tutto. Nella squadra di Conte, vedevo una consapevolezza, questi avevano costruito una mentalità pazzesca per andare avanti in Champions e addirittura vincerla».