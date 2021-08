Milad (presidente ANFP): «Sanchez? Infortunio complicato, speriamo»

Pablo Milad, presidente della ANFP (l’associazione del calcio professionistico in Cile) ha mostrato perplessità sulle condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno dell’Inter potrebbe essere assente a lungo, creando problemi anche all’Inter.

SITUAZIONE COMPLICATA – Sanchez al momento è infortunato e le sue condizioni fisiche sembrano essere complicate. Un bel problema per l’Inter e per la nazionale del Cile. Pablo Milad, presidente dell’Associazione Nazionale Calcio Professionistico del paese sudamericano, ha parlato ai microfoni di ADN Radio non nascondendo la sua preoccupazione per le condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista dei prossimi impegni della nazionale: «La situazione è difficile con Sanchez, ha un infortunio abbastanza complicato. Speriamo che possa raggiungerci, ma la situazione è complicata».