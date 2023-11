Viviano: «Calhanoglu tra i primi quattro in Europa a centrocampo»

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, elogia notevolmente Hakan Calhanoglu per la crescita degli ultimi anni. Il suo intervento su TV Play.

RUOLO – Emiliano Viviano giudica il centrocampista dell’Inter in questo modo: «Calhanoglu è tra i primi quattro in quel ruolo in Europa. In Italia non è in discussione che è tra i primi tre. Il Calhanoglu mezzala o trequartista aveva un tassello che gli mancava per essere a livello dei cinque o sei di un’altra categoria. Al turco mancava come manca ora a Zielinski. Davanti alla difesa adesso gestisce il tempo come vuole lui, ha meno pressioni nelle scelte e tatticamente non è più difficile da gestire».