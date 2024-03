Visnadi: «Inter, al di là di come andrà, stagione di sicuro positiva!»

Visnadi ha detto la sua sull’Inter e sul bilancio dei nerazzurri nel caso in cui dovesse uscire dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

POSITIVA − Gianni Visnadi a Radio Sportiva sui nerazzurri: «L’Inter il campionato lo vincerà dominandolo e non si discute. Ha vinto pure la Supercoppa. È questo basta per ritenerla una stagione positiva. L’Inter ha fatto le rotazioni in Champions League per favorire il campionato. Ha sacrificato la Champions al campionato. Per me sarà assolutamente positiva al di là come andrà».